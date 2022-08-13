Более 2 тыс. датчиков угарного газа установят в домах малообеспеченных граждан в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Чтобы обезопасить жилые дома к приходу зимнего периода, спасатели ДЧС ВКО заблаговременно заботятся о социально-уязвимых гражданах. Партия датчиков угарного газа в количестве 2 тыс. 140 штук будет распространена по 11 городам и районам Восточно-Казахстанской области и установлена в домах малообеспеченных многодетных семей, инвалидов, одиноких престарелых граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента чрезвычайных ситуаций Восточно-Казахстнской области.

«Извещатели устанавливаются в жилых помещениях с целью предупреждения об опасности и срабатывают следующим образом, когда угарный газ проникает в датчик, слышно сигнал «тревоги». Извещатель выполняет функцию своего рода «сигнализатора». Это позволит жителям вовремя принять меры спасению, ведь несчастные случаи чаще всего происходят в ночное время, когда жители спят «, - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Серик Амангелдин.

После установки извещателей, жители должны поддерживать его работоспособность, главное вовремя менять батарейки и не повредить его целостность.

Согласно статистике, в основном люди гибнут в частных жилых домах, где использовали печи с трещинами, откуда и поступал угарный газ.

Так, в Восточном Казахстане датчики угарного газа принесли огромный результат. За последние три года зафиксировано семь случаев, когда установленные устройства сработали, в результате спасено 30 человек, 23 из них – дети.



