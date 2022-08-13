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    • Более 2 тыс. датчиков угарного газа установят в домах малообеспеченных граждан в ВКО

    13 Августа 2022 10:39

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Чтобы обезопасить жилые дома к приходу зимнего периода, спасатели ДЧС ВКО заблаговременно заботятся о социально-уязвимых гражданах. Партия датчиков угарного газа в количестве 2 тыс. 140 штук будет распространена по 11 городам и районам Восточно-Казахстанской области и установлена в домах малообеспеченных многодетных семей, инвалидов, одиноких престарелых граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента чрезвычайных ситуаций Восточно-Казахстнской области.

    «Извещатели устанавливаются в жилых помещениях с целью предупреждения об опасности и срабатывают следующим образом, когда угарный газ проникает в датчик, слышно сигнал «тревоги». Извещатель выполняет функцию своего рода «сигнализатора». Это позволит жителям вовремя принять меры спасению, ведь несчастные случаи чаще всего происходят в ночное время, когда жители спят «, - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Серик Амангелдин.

    После установки извещателей, жители должны поддерживать его работоспособность, главное вовремя менять батарейки и не повредить его целостность.

    Согласно статистике, в основном люди гибнут в частных жилых домах, где использовали печи с трещинами, откуда и поступал угарный газ.

    Так, в Восточном Казахстане датчики угарного газа принесли огромный результат. За последние три года зафиксировано семь случаев, когда установленные устройства сработали, в результате спасено 30 человек, 23 из них – дети.


    #Восточно-Казахстанская область #Регионы #ДЧС #Отопительный сезон
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