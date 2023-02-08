Более 2 млрд тенге выделили на бесплатные детские спортивные секции в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в этом году выделено более двух миллиардов тенге на бесплатные детские спортивные секции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внтуренней политики.

Айзере и Нурдаулет Имангазы занимаются плаванием в фитнес-клубе «Спортика». Брат и сестра – погодки. Они плавают с четырех лет.

«Я многодетная мама. Кроме Нурдаулета и Айзере, у меня еще двое детей. Раньше старшие занимались плаванием платно. Отдавали по 17 тысяч тенге в месяц за каждого ребенка. Конечно же, это било по карману. Программа подушевого финансирования помогла нам сэкономить. Дети с удовольствием занимаются. Им нравятся и тренеры, и сам бассейн», – сказала мама ребят Асылжан Тельгузинова.

Также в клубе юные карагандинцы могут бесплатно заниматься хоккеем, дзюдо и танцами. До внедрения программы Аrtsport во всех секциях в общей сложности было около 170 человек. После госфинансирования только плаванием в «Спортике» занимаются 527 детей.

«Сейчас у нас плаванием бесплатно занимаются 527 человек, хоккеем – 271, на танцы ходят – 15, а на дзюдо – 17, – сказала администратор фитнес-клуба Юлия Ульянова. – Наши хоккеисты показывают хорошие результаты. Они призеры чемпионатов Казахстана. Также на бесплатной основе по инициативе руководства у нас тренируются десять особенных детей».

Не менее популярны среди школьников шахматы. Высокоинтеллектуальной игре по программе Аrtsport, а также на платной основе обучают в Академии шахмат Бауыржана Касимова. В трех филиалах школы раньше занимались 200 человек.

«После того как мы стали работать по Аrtsport, количество учеников перевалило за тысячу. Многие до появления этой программы не посещали никаких секций и кружков, потому что их родители не имели возможности платить за занятия.

На сегодня своей очереди ждут еще порядка 500–700 человек, – отметил главный тренер и основатель Академии шахмат Бауыржан Касимов. – У нас уже прошли обучение свыше 5 тысяч человек. Более пяти лет подряд академия является сильнейшей школой Карагандинской области».

Наши воспитанники – победители и призеры республиканских, международных соревнований, участники чемпионатов мира. С развитием программы мы планируем открыть филиалы в Сортировке, Пришахтинске и городах-спутниках.

Любят дети и футбол. В Караганде, к примеру, заниматься этим видом спорта можно в школе футбола «Аманат».

«Как и многие, сначала мы работали на платной основе, и детей было немного. Всего до 10 человек в группе. Было пять тренеров, – отметил руководитель школы футбола Андрей Миронов. – С внедрением программы подушевого финансирования количество детей и тренеров увеличилось. Сейчас у нас бесплатно по ваучерам тренируются 220 человек в 13 группах. Также около 20 детей занимаются на бесплатной основе по инициативе нашей школы, 10 из них из многодетных семей».

В Карагандинской области в этом году на финансирование бесплатных спортивных секций выделено 2 миллиарда 164 миллиона тенге. В регионе задействовано 48 поставщиков спортуслуг из Караганды, Темиртау, Балхаша, Каркаралинска, Шахтинска, Сарани, Бухар-Жырауского, Осакаровского, Абайского и Шетского районов.

Фото: gov.kz