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    Более 2,8 тысячи преступлений совершено в Казахстане за неделю

    6 Февраля 2023, 11:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила о совершенных за неделю преступлениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 2817 преступлений. Из них 1696 раскрыто в течение суток. Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли 10 убийств, 5 случаев умышленных причинений вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 25 грабежей и 417 краж имущества», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    Напомним, неделей ранее было совершено 2734 преступления, 1673 из них раскрыто в течение суток. Полицейские по горячим следам раскрыли 14 убийств, 5 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 37 грабежей и 362 кражи чужого имущества.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью МВД РК
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