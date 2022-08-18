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    Более 2,7 тыс. детей требуется подвоз к школам в СКО

    18 Августа 2022 11:54

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области для 2 тыс. 785 детей из 306 населенных пунктов организуют подвоз к школам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании акимата руководитель управления образования Назир Жашибеков отметил, что почти 1,7 тыс. ребятишек будут подвозить к школам ежедневно, 1 тыс. – еженедельно. Для подвоза детей подготовили 158 школьных автобусов. В этом году купят еще 29 новых.

    Число школьников в регионе возросло до 74,8 тыс. Из них первоклассников – 7 тыс. 370. В том числе в Петропавловске – около 3 тыс. человек.

    «В системе образования области работают 16 тыс. педагогов. В этом году по педагогическим специальностям университет окончили 910 специалистов, из них – 36 обучались по грантам акима области. Высший колледж им. М. Жумабаева выпустил 300 специалистов. К 1 сентября все вакансии будут закрыты», - заверил Н. Жашибеков.

    Всего по области будут работать 472 школы.

    Фото: abai.kz

    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Образование #Транспорт #Регионы
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