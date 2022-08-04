Более 2,7 млн казахстанских детей прошли профосмотр за полгода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году снизился охват детей профосмотрами. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году профилактическими осмотрами охвачено 4 561 508 детей в возрасте от 0 до 17 лет, или 81,4% от общего количества подлежащих осмотру (в 2020 году - 4 412 280 детей (81,8%). Охват профилактическими осмотрами детского населения в 2021 году снизился на 0,5%», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, самые низкие показатели охвата детей осмотрами в 2021 году зарегистрированы в Костанайской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Мангистауской, Акмолинской и в Восточно-Казахстанской областях. Удельный вес впервые выявленных больных из числа осмотренных составил в 2021 году 7,4%.

«В сравнении с 2020 годом отмечается снижение доли впервые выявленных больных детей на 14,9%. Из числа впервые выявленных больных на диспансерный учет взято 39,3% детей. По итогам 6 месяцев 2022 года профилактическими осмотрами охвачено 2 717 450 детей. Впервые выявлены заболевания у 186 450 детей, в селе – 69 375, среди выявленных взято на диспансерный учет – 72 695 детей», - отметил зампремьера.

По данным медицинских организаций, в течение 6 месяцев 2022 года услугами 149 передвижных медицинских комплексов охвачено 1530 населенных пункта, проведены диагностические, лабораторные исследования, консультации профильными специалистами 254 410 сельских детей, по результатам которых взято на учет –5 833 человека.

В текущем году, с целью совершенствования профилактических осмотров детей Министерство здравоохранения внесло изменения в Правила, в части проведения дополнительных лабораторных обследований (в возрастных группах 1 год, 3 года, 6 лет, 15 лет, 17 лет включены общеклинические методы исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи).



