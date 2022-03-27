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    Более 2,6 тысяч казахстанцев обратились за медпомощью с момента введения режима ЧП

    27 Марта 2022, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал об оказании медицинской помощи пострадавшим во время режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период ЧП в январе 2022 года Министерством здравоохранения был создан Республиканский оперативный штаб (утвержден приказом и.о. Министра здравоохранения от 5 января 2022 года 2) с круглосуточным режимом работы. На постоянной основе проводился мониторинг оказания медицинской помощи населению страны, обеспеченности лекарственными средствами и медицинскими изделиями. В период ЧП медицинские организации обеспечивались лекарственными препаратами и компонентами крови в полном объеме», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    В целом, по его словам, с момента введения ЧП за медицинской помощью обратились 2 678 пострадавших, в том числе за амбулаторной помощью – 1 815.

    «Анализ количества плановых госпитализаций в стационары г. Алматы за январь 2022 года в сравнении с январем 2021 года показывает его снижение на 12%. Всего было зарегистрировано 20 нападений на объекты здравоохранения (5 стационаров, 1 ПМСП и 14 аптек, все находятся в г. Алмате), пострадало 7 медицинских работников (5 в г. Алмате, по 1 в г. Шымкенте и Алматинской области) и 45 автомашин скорой медицинской помощи в 4 регионах (г. Алматы - 31, г. Шымкент - 7, Алматинская область - 5, Жамбылская область -2)», - заключил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Мажилис Минздрав РК Здравоохранение ЧП-2022 Алматинская трагедия
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