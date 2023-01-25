Более 2,6 млн кубометров снега вывезли из столицы с начала зимы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме. На уборку улиц и дорог города от снега и наледи ежедневно выходят около двух тысяч дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В ночь с 24 на 25 января из столицы на снежные полигоны вывезли почти 16 тысяч кубометров снега или 1 255 рейсов.

С утра 25 января в снегоуборочных работах в столице задействованы свыше двух тысяч дорожных рабочих и около тысячи единиц спецтехники.

Всего с начала зимнего периода из Астаны вывезли более 2,6 миллионов кубометров снега, что равно объему 209,1 тысячи большегрузов.

В целях безопасного передвижения горожан и устранения гололедицы улицы, тротуары, дороги посыпают пескосоляной смесью.





Фото: gov.kz



