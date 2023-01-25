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    Более 2,6 млн кубометров снега вывезли из столицы с начала зимы

    25 Января 2023, 20:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме. На уборку улиц и дорог города от снега и наледи ежедневно выходят около двух тысяч дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В ночь с 24 на 25 января из столицы на снежные полигоны вывезли почти 16 тысяч кубометров снега или 1 255 рейсов.

    С утра 25 января в снегоуборочных работах в столице задействованы свыше двух тысяч дорожных рабочих и около тысячи единиц спецтехники.

    Всего с начала зимнего периода из Астаны вывезли более 2,6 миллионов кубометров снега, что равно объему 209,1 тысячи большегрузов.

    В целях безопасного передвижения горожан и устранения гололедицы улицы, тротуары, дороги посыпают пескосоляной смесью.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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