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    Более 2,5 тысячи кустов кокнара изъяли у жителя Туркестанской области

    19 Мая 2023, 20:08

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более 2,5 тысячи кустов кокнара изъяли полицейские у жителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области совместно с полицейскими Шардаринского районного отдела полиции установили подозреваемого в незаконном хранении и культивировании наркотических веществ.

    При осмотре дома жителя Шардаринского района полицейские обнаружили во дворе посев наркосодержащего растения. Оперативники изъяли 2454 наркосодержащих куста, похожих на кокнар, а также свыше 80 приготовленных к сушке кустов этого растения.

    Кроме того, в ходе обыска были обнаружены мешочек с содержимым наркотического вещества весом около 100 граммов и стеклянная емкость с семенами кокнара. Назначена экспертиза.

    По факту проводится досудебное расследование по двум статьям: ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» и ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

    Проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область МВД РК Борьба с наркотиками
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