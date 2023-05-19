Более 2,5 тысячи кустов кокнара изъяли у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более 2,5 тысячи кустов кокнара изъяли полицейские у жителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области совместно с полицейскими Шардаринского районного отдела полиции установили подозреваемого в незаконном хранении и культивировании наркотических веществ.

При осмотре дома жителя Шардаринского района полицейские обнаружили во дворе посев наркосодержащего растения. Оперативники изъяли 2454 наркосодержащих куста, похожих на кокнар, а также свыше 80 приготовленных к сушке кустов этого растения.

Кроме того, в ходе обыска были обнаружены мешочек с содержимым наркотического вещества весом около 100 граммов и стеклянная емкость с семенами кокнара. Назначена экспертиза.

По факту проводится досудебное расследование по двум статьям: ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» и ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства.



