Более 2,2 тысячи автомобилей легализовали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В СпецЦОН Петропавловска поступило 5 925 заявок на легализацию автомобилей. Из них 3 225 прошли проверку криминалистов, 2 244 – легализовали свой транспорт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данные по легализации и организации процесса на оперативном совещании в департаменте полиции привел начальник управления административной полиции Серик Альжанов. Он отметил, что с начала кампании жалоб и претензий от североказахстанцев не поступало.

«В СпецЦОНе организовали специальные сектора, в которых сотрудники НАО «Госкорпорации» осуществляют прием документов, присутствуют два сотрудника процессингового центра, которые разъясняют порядок прохождения легализации, сотрудник отдела административной практики - для проверки на наличие административных штрафов и представитель департамента государственных доходов - для разъяснения порядка уплаты таможенных платежей», - проинформировал С.Альжанов.

Оборудован пункт осмотра транспортных средств для сверки номерных агрегатов, где работает эксперт-криминалист. У него есть два планшета с персональными сим-картами для введения и обработки информационных данных осматриваемых транспортных средств. Работают группы в соцсетях, где можно проконсультироваться по вопросам легализации, и Call-центр процессингового центра.

Легализация иностранных автомобилей продлится до 1-го июля.