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    Более 2,2 трлн тенге составил объем розничной торговли в январе-феврале

    15 Марта 2023, 18:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем розничной торговли за январь-февраль 2023 года составил 2 208,3 млрд тенге, что на 12,9% больше уровня соответствующего периода 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    Розничная реализация товаров торгующими предприятиями составила 1 662,2 млрд тенге, что на 17,6% больше уровня соответствующего периода 2022 года.

    Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 27,6%, непродовольственных товаров – 72,4%.

    Наибольший рост объема реализации отмечен по непродовольственным товарам, а именно на предприятиях, реализующих фармацевтические товары, моторное топливо, автомобили, одежду, компьютеры, периферийное оборудование и программное обеспечение, электрические бытовые приборы.

    На 1 марта 2023 года объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 1460,5 млрд тенге, в днях торговли – 76 дней (на 1 марта 2022 года объем товарных запасов в розничной торговле составил 1088,7 млрд тенге, в днях торговли –72 дня).

    Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-феврале 2023 года приходится на г. Алматы (30,5%), г. Астана (12,3%), Карагандинскую (8,8%) и Восточно-Казахстанскую (6,2%) области.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика Статистика
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