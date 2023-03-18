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    Более 2,1 тысячи жалоб на мошеннические сайты поступило от казахстанцев с начала года

    18 Марта 2023, 21:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопрос противодействия распространению финансовых пирамид через web-сайты и социальные сети является одним из приоритетных направлений работы Агентства по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    С использованием IT-инструментов осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве. Выявленные сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид направляются в МИОР для блокировки через систему «Кибернадзор». За прошлый год блокировано почти 6 тысяч ссылок.

    С начала года запущен Telegram-бот «Baiqa, piramida!» по проверке Интернет-ресурсов. Это позволяет гражданам самостоятельно проверять сайты и социальные сети на предмет наличия признаков финансовых пирамид и предотвращает их вовлечение в «мошеннические» схемы. За короткий промежуток времени поступило более 2,1 тысячи заявок от граждан. Все они отработаны.

    Данная работа ведется Агентством совместно с компанией «Kompra», которая продемонстрировала активную гражданскую позицию бизнеса в реализации вышеуказанной задачи по борьбе с финпирамидами.

    Внедрена аналитическая система, позволяющая установить подписчиков аккаунтов с признаками финпирамид. Это дает возможность целенаправленно проводить информационно-разъяснительную работу с целевой аудиторией.

    В результате за 3 месяца направлены предупреждающие оповещения 23 тысячам граждан, из которых 90% (21 тысяча) отписались от подозрительных аккаунтов.

    Агентство продолжит использовать новые технологии и методы, чтобы защитить финансовую безопасность граждан страны.

    Ссылка на телеграмм бот: @BAIQApiramidaBOT

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Цифровой Казахстан Мошенничество
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