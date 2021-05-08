Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Более 1900 поездов прошло через пограничный переход «Алашанькоу» с начала года

    8 Мая 2021, 15:16

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – За первые четыре месяца текущего года более 1,9 тысяч поездов в рамках маршрутов железнодорожных грузоперевозок «Китай - Европа» пересекли пограничный переход «Алашанькоу» (СУАР КНР), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным таможенной статистики КНР, с начала текущего года 1918 грузовых поездов в рамках маршрутов международных железнодорожных грузоперевозок «Китай-Европа» пересекли КПП «Алашанькоу» (на 56,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года) и перевезли товаров на сумму 10 млрд долларов (с ростом на 80,5% в годовом исчислении).

    В апреле КПП «Алашанькоу» впервые превысила месячный показатель в 500 поездов с момента запуска движения поездов «Китай-Европа» через данную пограничную станцию. В апреле через этот пограничный переход в среднем в сутки передавалось 18 грузовых поездов.

    В настоящее время через КПП «Алашанькоу» проходит 22 маршрута железнодорожных грузоперевозок «Китай-Европа», охватывающих 13 стран.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Экономика Транспорт Пограничники Китай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    Какие товары из Казахстана вызвали интерес у жителей китайского города Циндао
    21 млрд долларов тратит Казахстан на импорт потребительских товаров
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам