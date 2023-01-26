Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Более 19 тысяч безбилетников оштрафовали на 117 млн тенге в столице

    26 Января 2023, 13:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента транспортного контроля ежедневно проводят рейды по безбилетным пассажирам. Зачастую «зайцы» оплачивают проезд только при появлении работников ДТК, сообщили в пресс-службе столичной компании «City Transportation Systems».

    Так, по итогам 2022 года сотрудниками департамента транспортного контроля выявлено 125 359 фактов уклонения от оплаты проезда, из них 19 206 пассажиров привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 622 КоАП РК, на общую сумму более 117 млн тенге.
    По информации, поступившей от Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана, количество административных правонарушений, зарегистрированных во всех регионах республики по части 2 статьи 622 КоАП РК, составило 22 652 фактов, тем самым на долю Астаны пришлось 84,8% от общего числа правонарушений.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сотрудников КНБ задержали по подозрению в пытках заключенных в СИЗО Астаны
    В Президентском парке столицы обнаружили капкан с лапой животного
    Автобусную полосу по проспекту Абая могут продлить в Алматы
    Управляющие жилыми домами могут пройти независимую оценку знаний в столице
    Популярное
    1 За 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе
    2 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
    3 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
    4 Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года
    5 Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    Новости партнеров