Более 180 ДТП произошло за сутки в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции столицы призывает быть предельно внимательными на дорогах, учитывать влияние погодных условий, снижение видимости при осадках, изменение сцепных качеств дорожного полотна в условиях гололеда. За последние сутки зарегистрировано 181 ДТП. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Астаны.

«Проявлять внимательность на дороге следует и пешеходам, поскольку нарушение ими правил перехода проезжей части, также нередко приводит к тяжким последствиям.

В этом году произошло 11 фактов наездов на пешеходов, которые переходили проезжую часть в нарушение установленных требований, все 11 пешеходов получили телесные повреждения.

Всего с начала года зарегистрировано 35 ДТП, при которых 3 человека погибли и 39 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма столичными полицейскими с начала года пресечено более 16 тысяч нарушений ПДД, задержано 213 пьяных водителей, оштрафовано более 1600 нарушителей-пешеходов.

Задержано 13 водителей с подложными госномерами и 86 водителей за управление транспортом без госномеров.



