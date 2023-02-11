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    Более 180 ДТП произошло за сутки в Астане

    11 Февраля 2023, 14:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции столицы призывает быть предельно внимательными на дорогах, учитывать влияние погодных условий, снижение видимости при осадках, изменение сцепных качеств дорожного полотна в условиях гололеда. За последние сутки зарегистрировано 181 ДТП. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Астаны.

    «Проявлять внимательность на дороге следует и пешеходам, поскольку нарушение ими правил перехода проезжей части, также нередко приводит к тяжким последствиям.

    В этом году произошло 11 фактов наездов на пешеходов, которые переходили проезжую часть в нарушение установленных требований, все 11 пешеходов получили телесные повреждения.

    Всего с начала года зарегистрировано 35 ДТП, при которых 3 человека погибли и 39 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

    В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма столичными полицейскими с начала года пресечено более 16 тысяч нарушений ПДД, задержано 213 пьяных водителей, оштрафовано более 1600 нарушителей-пешеходов.

    Задержано 13 водителей с подложными госномерами и 86 водителей за управление транспортом без госномеров.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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