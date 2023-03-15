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    Более 18 тысяч заявлений на банкротство поступило от граждан Казахстана

    15 Марта 2023, 10:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 3 марта, с начала приема заявлений от граждан на банкротство, поступило более 18 тысяч заявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

    В основном заявления поступают через портал электронного Правительства eGov.kz (94%), а также через мобильное приложение e-Salyq Azamat (6%).

    Согласно требованиям Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» в течение 15 рабочих дней органы государственных доходов проводят проверку на соответствие гражданина следующим условиям:

    - долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и/или коллекторскими агентствами не должен превышать 5,5 млн тенге (1600 МРП);

    - просрочка по оплате долгов должна превышать 12 месяцев;

    - отсутствует имущество, в том числе совместно нажитое в браке (автомашина, квартира, дом, участок, депозит в банке и т.д.);

    проведена процедура урегулирования с банками и МФО по долгам.

    Проверка на соответствие указанным критериям проводится в автоматическом режиме, путем сверки с электронными базами данных регистрирующих государственных органов, банков и кредитных бюро.

    По предварительным данным уже выявлено, чтоотдельные граждане не могут претендовать на банкротство по следующим причинам:

    - имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев;

    - есть имущество у должника или его супруги;

    - отсутствует документ о проведении урегулирования долга с банком или МФО;

    - наличие регистрации индивидуального предпринимательства;

    - получение АСП в период менее 6-ти месяцев.

    Этим гражданам будет направлено уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервис 1414 на телефон.

    В случае получения такого уведомления повторно заявление можно подать через 3 месяца при соответствии критериям внесудебного банкротства.

    Для устранения причин отказа необходимо обратиться в соответствующий уполномоченный орган:

    - о наличии имущества, об участии в юридических лицах – в органы юстиции (ЦОН, портал Электронного Правительства);

    - о наличии земельных участков, сельскохозяйственных животных и специальной техники – в местный акимат.

    - по автотранспорту – в территориальные подразделения отделов внутренних дел либо в Специализированные ЦОНы (при наличии);

    - о наличии индивидуального предпринимательства – в районное управление госдоходов;

    - о сумме кредита, сроках погашения – в соответствующий банк, МФО или коллекторскую организацию. Если банк или МФО или коллекторское агентство не выдают соответствующий документ граждане могут обратиться в региональное отделение Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

    Если должнику отказано во внесудебном банкротстве по причине наличия имущества он вправе подать заявление в районный суд по месту жительства на применение процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства (статьи 6, 20-22 Закона).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Банки Минфин РК Банкротство
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