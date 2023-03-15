Более 18 тысяч заявлений на банкротство поступило от граждан Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 3 марта, с начала приема заявлений от граждан на банкротство, поступило более 18 тысяч заявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

В основном заявления поступают через портал электронного Правительства eGov.kz (94%), а также через мобильное приложение e-Salyq Azamat (6%).

Согласно требованиям Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» в течение 15 рабочих дней органы государственных доходов проводят проверку на соответствие гражданина следующим условиям:

- долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и/или коллекторскими агентствами не должен превышать 5,5 млн тенге (1600 МРП);

- просрочка по оплате долгов должна превышать 12 месяцев;

- отсутствует имущество, в том числе совместно нажитое в браке (автомашина, квартира, дом, участок, депозит в банке и т.д.);

проведена процедура урегулирования с банками и МФО по долгам.

Проверка на соответствие указанным критериям проводится в автоматическом режиме, путем сверки с электронными базами данных регистрирующих государственных органов, банков и кредитных бюро.

По предварительным данным уже выявлено, чтоотдельные граждане не могут претендовать на банкротство по следующим причинам:

- имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев;

- есть имущество у должника или его супруги;

- отсутствует документ о проведении урегулирования долга с банком или МФО;

- наличие регистрации индивидуального предпринимательства;

- получение АСП в период менее 6-ти месяцев.

Этим гражданам будет направлено уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервис 1414 на телефон.

В случае получения такого уведомления повторно заявление можно подать через 3 месяца при соответствии критериям внесудебного банкротства.

Для устранения причин отказа необходимо обратиться в соответствующий уполномоченный орган:

- о наличии имущества, об участии в юридических лицах – в органы юстиции (ЦОН, портал Электронного Правительства);

- о наличии земельных участков, сельскохозяйственных животных и специальной техники – в местный акимат.

- по автотранспорту – в территориальные подразделения отделов внутренних дел либо в Специализированные ЦОНы (при наличии);

- о наличии индивидуального предпринимательства – в районное управление госдоходов;

- о сумме кредита, сроках погашения – в соответствующий банк, МФО или коллекторскую организацию. Если банк или МФО или коллекторское агентство не выдают соответствующий документ граждане могут обратиться в региональное отделение Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Если должнику отказано во внесудебном банкротстве по причине наличия имущества он вправе подать заявление в районный суд по месту жительства на применение процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства (статьи 6, 20-22 Закона).



