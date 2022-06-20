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    Более 18,5  тыс. наркоманов состоит на учете в РК

    20 Июня 2022, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Организации Объединенных Наций, за последние 10 лет количество наркозависимых выросло на 22 %. Об этом сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бакытжан Амирханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В мире насчитывается около 275 млн наркоманов. Наркотики ежегодно становятся причиной гибели более 500 тыс. человек. Для Казахстана с населением в 19 млн человек даже незначительный показатель наркотизации представляет серьезную угрозу национальной безопасности. По данным Минздрава, в стране зарегистрировано более 18,5 тыс. наркоманов. Из них 1,5 тыс. женщин», - сказал Бахытжан Амирханов на брифинге.

    По его словам, это число фактически состоящих на учете.

    «А что касается реальной ситуации, то количество наркозависимых больше в несколько раз. Для борьбы с этим злом следует мобилизовать совместные усилия всех заинтересованных компетентных государственных органов, местных исполнительных органов, представителей общественности, негосударственных организаций, общественности. В этой связи утвержден план специальных профилактических мероприятий с участием всех органов и организаций. По всей стране проводятся широкомасштабные мероприятия с целью разъяснения информации каждому подростку и их родителям о вреде наркотиков», - добавил Бакытжан Амирханов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Здравоохранение Статистика МВД РК Борьба с наркотиками
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