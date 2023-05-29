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    Более 1700 преступлений в Казахстане раскрыли полицейские за сутки

    29 Мая 2023, 13:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК доложили о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 2870 преступлений, 1702 из них раскрыто за сутки. По горячим следам раскрыли 9 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 32 грабежа, 392 кражи чужого имущества», - сказала на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

    Она также проинформировала казахстанцев о проделанной работе ведомства за неделю.

    Глава МВД подробно рассказал о проводимой работе, внутрисистемных преобразованиях и Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом. Министр проинформировал участников встречи о состоянии общей криминальной ситуации в стране и области. Остановился на таких важных вопросах как борьба с незаконным оборотом наркотиков, интернет-мошенничеством и обеспечением дорожной безопасности.

    Немало вопросов и предложений со стороны граждан прозвучало на встрече. Министр лично принял граждан, которые хотели задать вопрос. Приемы прошли и у начальников служб центрального аппарата МВД, которые специально прибыли в Атырау из столицы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью МВД РК Криминал
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