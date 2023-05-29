Более 1700 преступлений в Казахстане раскрыли полицейские за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК доложили о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2870 преступлений, 1702 из них раскрыто за сутки. По горячим следам раскрыли 9 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 32 грабежа, 392 кражи чужого имущества», - сказала на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Она также проинформировала казахстанцев о проделанной работе ведомства за неделю.

Глава МВД подробно рассказал о проводимой работе, внутрисистемных преобразованиях и Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом. Министр проинформировал участников встречи о состоянии общей криминальной ситуации в стране и области. Остановился на таких важных вопросах как борьба с незаконным оборотом наркотиков, интернет-мошенничеством и обеспечением дорожной безопасности.

Немало вопросов и предложений со стороны граждан прозвучало на встрече. Министр лично принял граждан, которые хотели задать вопрос. Приемы прошли и у начальников служб центрального аппарата МВД, которые специально прибыли в Атырау из столицы.



