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    Более 170 тысяч детей вакцинировали от коронавируса в Узбекистане

    28 Октября 2021, 13:40

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане за первый месяц добровольной вакцинации детей от коронавируса получили прививку более 170 тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения РУ, на сегодняшний день от коронавируса вакцинирован 176 791 подросток в возрасте от 12 до 18 лет. Детям можно сделать прививку в любом пункте вакцинации по республике с согласия их родителей и опекунов. Для вакцинации используется немецкая вакцина Pfizer/BioNTech.

    Напомним, процесс вакцинации детей на добровольной основе в Узбекистане стартовал 28 сентября.

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    Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация
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