Более 170 французских компаний работают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Франция является одним из важнейших торгово-экономических и политических партнеров. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, комментируя визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева во Францию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня завершается визит Главы государства в Париж. Как известно, это первая поездка Главы государства в Европу с момента инаугурации, в субботу 26 ноября. Франция является одним из наших важнейших торгово-экономических и политических партнеров. С Францией у нас заключено соглашение о стратегическом партнерстве в 2008 году. В Казахстане работает более 170 французских компаний или компаний с французским участием», - сообщил Роман Василенко, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

По словам замминистра, Франция является одним из пяти крупнейших инвесторов в Казахстане с 2005 года, вложив более 17 млрд долларов инвестиций.

«В ходе визита акцент был сделан на обсуждении политического сотрудничества, торгово-экономического сотрудничества, сотрудничества в области образования. Между Казахстаном и Францией заключен ряд экономических соглашений в ходе этого визита, в частности о расширении производства локомотивов и других видов оборудования французской компании. Кроме того, заключено соглашение о строительстве мощной ветряной электростанции в Жамбылской области мощностью 1,2 гигаватт», - проинформировал Р. Василенко.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию.

В Париже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых обсуждены перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.



