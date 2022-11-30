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    Более 170 французских компаний работают в Казахстане

    30 Ноября 2022, 13:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Франция является одним из важнейших торгово-экономических и политических партнеров. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, комментируя визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева во Францию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня завершается визит Главы государства в Париж. Как известно, это первая поездка Главы государства в Европу с момента инаугурации, в субботу 26 ноября. Франция является одним из наших важнейших торгово-экономических и политических партнеров. С Францией у нас заключено соглашение о стратегическом партнерстве в 2008 году. В Казахстане работает более 170 французских компаний или компаний с французским участием», - сообщил Роман Василенко, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    По словам замминистра, Франция является одним из пяти крупнейших инвесторов в Казахстане с 2005 года, вложив более 17 млрд долларов инвестиций.

    «В ходе визита акцент был сделан на обсуждении политического сотрудничества, торгово-экономического сотрудничества, сотрудничества в области образования. Между Казахстаном и Францией заключен ряд экономических соглашений в ходе этого визита, в частности о расширении производства локомотивов и других видов оборудования французской компании. Кроме того, заключено соглашение о строительстве мощной ветряной электростанции в Жамбылской области мощностью 1,2 гигаватт», - проинформировал Р. Василенко.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию.

    В Париже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых обсуждены перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Президент Казахстана Экономика Франция
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