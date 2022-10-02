Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Более 170 человек погибли в результате давки в Индонезии

    2 Октября 2022, 12:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Давка началась после того, как болельщики проигравшего домашний матч клуба «Арема» выбежали на поле, а полиция применила слезоточивый газ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    По меньшей мере 174 человека погибли во время давки на футбольном стадионе в Индонезии, сообщили местные власти в воскресенье, 2 октября.

    Трагедия произошла на стадионе в городе Маланг на востоке острова Ява. Игра между местным клубом «Арема» и командой «Персебая» из города Сурабая завершилась со счетом 2:3, что стало первым поражением «Аремы» от заклятого соперника за два десятилетия. После этого болельщики «Аремы» ворвались на поле, а полиция применила слезоточивый газ, вызвав давку. По данным полиции, 34 человека погибли во время давки на стадионе, остальные жертвы скончались в больнице. Среди погибших – двое полицейских.

    Правительство Индонезии принесло извинения за инцидент и пообещало расследовать обстоятельства давки. Министр безопасности страны заявил, что количество зрителей превышало предельную допустимость стадиона: на матч было продано 42 тысячи билетов при вместимости в 38 тысяч зрителей.

    Футбольная ассоциация Индонезии (PSSI) приостановила футбольные матчи на одну неделю, запретила футбольному клубу «Арема» проводить домашние матчи до конца сезона и заявила, что отправит следственную группу в Маланг для установления причины давки.

    Фото: dw.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия Индонезия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Причину пожара под Астаной установит комиссия
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Более 20 человек пострадали от разрушительных торнадо в США
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге