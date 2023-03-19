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    Более 160 находящихся в СИЗО проголосовали в Петропавловске

    19 Марта 2023, 14:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Голосование прошло в следственном изоляторе в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, на закрытом участке № 656 в выборах приняли участие 165 подозреваемых, обвиняемых, осужденных, приговоры которых не вступили в законную силу, и следственно-арестованных лиц учреждения №66.

    «В соответствии с Конституционным законом совершеннолетние граждане РК, содержащиеся в следственных изоляторах, приговор в отношении которых не вступил в законную силу, обладают всеобщим активным избирательным правом. Руководством и сотрудниками учреждения было полностью организовано материально-техническое обеспечение, созданы необходимые условия для физической доступности избирательного участка для голосующих и обеспечен соответствующий надзор, проведена подготовка списков избирателей и их документирование», - проинформировали в пресс-службе.

    Необходимая информация о правилах во время голосования и кандидатах размещалась на стендах.

    Всего в Петропавловске работают 11 закрытых избирательных участков.

    Автор:

    Олеся Жуковень

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