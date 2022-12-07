Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Более 160 мигрантов спасено в Средиземном море, 50 из них несовершеннолетние

    7 Декабря 2022, 04:29

    АСТАНА. КАЗИНФОР – 164 мигранта спасены в Средиземном море за минувшие два дня. Судно Geo Barents под эгидой «Врачей без границ» провело несколько операций у берегов Ливии, подняв на борт мигрантов, пытавшихся пересечь море на надувных лодках. По словам активистов, среди спасенных – более 50 несовершеннолетних, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    В ноябре Geo Barents был в числе других судов НПО, которым долгое время не разрешали высадить мигрантов в итальянских портах. По данным итальянского правительства, за 11 месяцев этого года в страну морем прибыли 95 тысяч нелегалов.
    Мировые новости мигранты Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 200 иностранцев выдворили из страны на западе Казахстана
    Мужчина спас троих детей из горящего дома в Жетысуской области
    Компании Дональда Трампа признали виновными в мошенничестве
    Самый популярный запрос в 2022 году назвал Google
    Популярное
    1 Избран новый председатель Верховного суда РК
    2 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
    3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
    4 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
    5 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
    Новости партнеров