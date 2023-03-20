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    Более 160 домов подтопило в Казахстане с начала паводкового периода

    20 Марта 2023, 17:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин сообщил статистические данные о подтопленных домах с начала паводкового периода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала наступления паводкового периода подтоплено талыми и дождевыми водами 162 жилых дома, 3 здания и 20 дачных домов в Туркестанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Всего эвакуированы 957 человек, отогнано в безопасные места свыше 5,5 тысяч голов сельскохозяйственных животных. На сегодняшний день подтопленными остаются 13 жилых домов в Актюбинской области», - сказал Кахарман Оразалин на брифинге в СЦК.

    По его словам, продолжаются переливы на 8 участках автодорог местного значения в Актюбинской и Костанайской областях.

    «В пунктах временной эвакуации и у родственников размещены 311 человек, вернулись по месту жительства 646 человек. В городе Уральске и 5 районах Западно-Казахстанской области, в Кобдинском районе Актюбинской области объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба природного характера», - отметил спикер.

    По его словам, с 14 по 20 марта в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях откачено более 850 тысяч кубических метров воды, уложено 62 680 мешков с инертными материалами, прорыты траншеи для отвода воды на 13 участках, проведены берегоукрепительные работы протяженностью 3,6 км.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Паводок МЧС
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