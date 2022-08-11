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    • Более 16,7 тыс. столичных учеников получат материальную помощь в рамках «Всеобуча»

    11 Августа 2022 22:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в столице в рамках программы «Всеобуч» предусматривается приобретение школьной одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей. В этом году школьные принадлежности и одежду семьям учащихся выдадут в денежной форме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Материальную помощь смогут получить 16 720 обучающихся Нур-Султана. Размер материальной помощи составляет 40 тыс. тенге. на одного ребенка. По словам руководителя столичного управления образования города Нур-Султан Касымхана Сенгазыева, на сегодняшний день в школы столицы поступило более 8 тыс. обращений.

    Для получения материальной помощи необходимо заявление, 20-значный номер банковской карточки, владелец которой не имеет кредитных задолженностей и карта не заблокирована. Либо открывает специальный счет в банке для перечисления материальной помощи.

    При этом необходимо документально подтверждать целевое использование средств (квитанции, чеки об оплате, фото) и предоставить их в школы в течение 15 рабочих дней со дня их приобретения.

    Матпомощь могут получить:

    - дети из семей, имеющих право на получение АСП;

    - дети из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (37 389);

    - дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях;

    - дети из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

    - иные категории (семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями).

    «Управлением образования проведены разъяснительные работы по данному вопросу с руководителями организаций образования. На данный момент администрациями общеобразовательных школ проводится работа по формированию списка детей нуждающихся слоев населения», - сообщил глава управления.

    Ранее сообщалось, что в рамках акции «Дорога в школу» около 10 тыс. столичных школьников получат сумки с учебными принадлежностями.


    #Нур-Султан #Образование
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