Более 150 пассажиров не могут вылететь из Атырау в Шымкент

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Более 150 пассажиров с 11 часов утра не могут вылететь из Атырау в Шымкент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау более 150 пассажиров не могут вылететь в Шымкент. Борт авиакомпании Flyarystan должен был отправиться из Международного аэропорта имени Х. Доспановой 4 июля в 11:00 по местному времени. Но был перенес на вторую половину дня, а затем пассажиров уведомили об очередном переносе. По словам представителей авиакомпании, из-за погодных условий в Шымкенте.

По последней информации пресс-службы авиакомпании, борт по маршруту Атырау-Шымкент должен отправиться 5 июля в шесть часов утра.



