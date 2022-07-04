Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Более 150 пассажиров не могут вылететь из Атырау в Шымкент

    4 Июля 2022, 21:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Более 150 пассажиров с 11 часов утра не могут вылететь из Атырау в Шымкент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Атырау более 150 пассажиров не могут вылететь в Шымкент. Борт авиакомпании Flyarystan должен был отправиться из Международного аэропорта имени Х. Доспановой 4 июля в 11:00 по местному времени. Но был перенес на вторую половину дня, а затем пассажиров уведомили об очередном переносе. По словам представителей авиакомпании, из-за погодных условий в Шымкенте.

    По последней информации пресс-службы авиакомпании, борт по маршруту Атырау-Шымкент должен отправиться 5 июля в шесть часов утра.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Транспорт Шымкент Общество Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Молния ударила в самолет FlyArystan
    Двух авиапассажиров наказали за брань и неповиновение полицейским в Астане
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
    5 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования