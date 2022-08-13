Более 15 тыс. акмолинских детей нуждаются в материальной поддержке

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В текущем году в Акмолинской области 15 тыс. 877 детей нуждаются в материальной поддержке, в том числе 1 тыс. 261 первоклассник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 августа 2022 года в Акмолинской области стартовала республиканская акция «Дорога в школу!» под девизом «Дорога в школу – Добро без границ!».

В текущем году в регионе 15 тыс. 877 детей нуждаются в материальной поддержке, в том числе 1 тыс. 261 первоклассник.

«С начала акции по области проведен ряд мероприятий. В районах и городах области организованы 225 рейдов, в которых приняли участие 186 человек из числа представителей общественности, государственных структур. Были посещены 137 неблагополучных семей, 29 увеселительных заведений, четыре компьютерных клуба, 11 подвалов домов, три дачных хозяйства, 13 рынков. В результате проведенных рейдов было выявлено 19 несовершеннолетних. С родителями проведены беседы, даны консультации по трудоустройству, оформлению пособий», - поделилась главный специалист отдела дошкольного и общего среднего образования управления образования области Бакытжан Туткабаева.

Как сообщили в ведомстве, всего по области 6 тыс. 726 детей уже успели получить материальную помощь. Общая сумма оказанной материальной помощи составила 226,1 млн тенге.

Управление образования региона обратилось к гражданам, бизнесменам и меценатам с предложением присоединиться к акции и внести посильный вклад в помощь семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



