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    • Более 15 тыс. акмолинских детей нуждаются в материальной поддержке

    13 Августа 2022 12:29

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В текущем году в Акмолинской области 15 тыс. 877 детей нуждаются в материальной поддержке, в том числе 1 тыс. 261 первоклассник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 1 августа 2022 года в Акмолинской области стартовала республиканская акция «Дорога в школу!» под девизом «Дорога в школу – Добро без границ!».

    В текущем году в регионе 15 тыс. 877 детей нуждаются в материальной поддержке, в том числе 1 тыс. 261 первоклассник.

    «С начала акции по области проведен ряд мероприятий. В районах и городах области организованы 225 рейдов, в которых приняли участие 186 человек из числа представителей общественности, государственных структур. Были посещены 137 неблагополучных семей, 29 увеселительных заведений, четыре компьютерных клуба, 11 подвалов домов, три дачных хозяйства, 13 рынков. В результате проведенных рейдов было выявлено 19 несовершеннолетних. С родителями проведены беседы, даны консультации по трудоустройству, оформлению пособий», - поделилась главный специалист отдела дошкольного и общего среднего образования управления образования области Бакытжан Туткабаева.

    Как сообщили в ведомстве, всего по области 6 тыс. 726 детей уже успели получить материальную помощь. Общая сумма оказанной материальной помощи составила 226,1 млн тенге.

    Управление образования региона обратилось к гражданам, бизнесменам и меценатам с предложением присоединиться к акции и внести посильный вклад в помощь семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

    Автор:

    Оксана Матасова

    #Акмолинская область #Образование #Общество
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