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    • Более 141 тыс. кормящих женщин полностью вакцинировались против КВИ в Казахстане

    15 Августа 2022 09:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 15 августа, вакциной «Pfizer» привились первым компонентом - 1 237 204 человек, вторым компонентом – 1 193 406 человек. Из них: первую дозу получили 873 419 подростков, 41 578 беременных женщин, 145 342 кормящих женщин. Второй дозой привились 857 174 подростка, 39 335 беременных женщин, 141 660 кормящих женщин.

    Всего на 15 августа в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 млн 809 тыс. человек, вторым компонентом провакцинировано 10 млн 544 тыс. 418 человек, ревакцинировались 5 млн 293 тыс. 700 казахстанев.
    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК #Вакцинация
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