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    Более 140 пришкольных котельных расположены с нарушением норм в Карагандинской области

    1 Февраля 2023, 18:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области проверят безопасность школьных котельных. На сегодня в регионе 302 учреждения образования отапливаются от автономных систем отопления и котельных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Большинство пришкольных котельных были построены в 90-е годы. Тогда это было единственным способом не разморозить здания и позволить детям учиться в тепле.

    В 2009 году приняли новый техрегламент по противопожарной безопасности. Котельные стали строить в 50 метрах от учебных заведений.

    За 5 лет 73 котельные вывели из подвалов и зданий. В 147 школах котельные расположены с нарушением санитарных норм и правил. В ближайшие три года ситуацию планируют исправить в 74 школах.

    При строительстве новых учебных заведений предусмотрены современные и безопасные котельные.

    «Приняли решение проверить все новые и старые котельные на безопасность, оснащение и наличие возможных рисков. В комиссию войдут заместитель акима области, акимы районов, представители ДЧС и управления энергетики и ЖКХ. Наша задача – выявить котельные, не соответствующие нормативам, и принять меры», – написала на своей странице в Facebook руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

    Фото: facebook/Гульсум Кожахметовой

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование ЖКХ
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