Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Более 14 тысяч казахстанцев хотят стать депутатами

    9 Февраля 2023, 18:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров озвучил общее количество кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В депутаты Мажилиса по партийным спискам выдвинуты 283 кандидата от семи партий. Общее количество кандидатов в Мажилис по мажоритарной системе – 609», - сказал Нурлан Абдиров на заседании ЦИК.

    Среди кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней насчитывается 119 партийных списков.

    «В этих списках - 1 471 кандидат. По мажоритарной системе – 11 844 кандидата. В общей сложности, в депутаты Мажилиса и маслихаты выдвигается 14 207 кандидатов», - заключил Н.урлан Абдиров.

    Ранее сообщалось, что 283 кандидата в депутаты Мажилиса выдвинуто от семи партий страны.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Выборы ЦИК Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    AMANAT подаёт в суд на рекламщиков, которые с нарушением разместили агитационные баннеры в Караганде
    Британский парламент планирует направить наблюдателя за выборами в Мажилис
    Около 5% казахстанцев зарабатывают меньше прожиточного минимума
    Отметить юбилей Каныша Сатпаева на высоком уровне предлагают депутаты
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    3 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    4 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    5 Почти 33 млрд тенге получили поликлиники Карагандинской области
    Новости партнеров