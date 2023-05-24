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    Более 1300 км дорог отремонтируют в Карагандинской области

    24 Мая 2023, 13:03

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области ремонтными работами охватят 1374 км автодорог. Об этом сообщил глава региона Ермаганбет Булекпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это 640 км автодорог республиканского значения, 317 км автодорог областного значения и 417 км местных сетей. Планируется задействовать порядка 3 тысяч единиц дорожно-строительной техники, создать 570 рабочих мест. В результате доля дорог в нормативном состоянии будет доведена до 92 процентов», – сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге в СЦК.

    Продолжается работа по улучшению дорожной инфраструктуры, включая масштабный проект «Центр-Юг». В этом году будет открыт проезд по четырём полосам республиканской автодороги Караганда – Балхаш, продолжится средний ремонт пяти участков дороги Караганда – Каркаралинск.

    Также в скором времени приступят к реконструкции автодороги Караганда –Жезказган. Работы будут начаты на 40 км автодороги – от Жанаарки в сторону Караганды. Проект рассчитан на три года.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Строительство Дороги
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