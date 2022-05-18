Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 1300 детей родились по программе «Аңсаған сәби»

    18 Мая 2022, 14:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С помощью процедуры ЭКО в текущем году забеременели 3063 женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 2021 года по поручению Президента Республики Казахстан запущена специальная программа «Аңсаған сәби». В рамках программы предусмотрено ежегодное выделение 7000 квот на ЭКО до 2026 года. По состоянию на апрель текущего года с помощью ЭКО забеременели 3063 женщины, родились 1307 детей», - сказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

    В рамках реализации мероприятий по защите здоровья детей министерство особое внимание уделит профилактике. Будут расширены пакеты профилактических осмотров детей с учетом текущего объема проводимых исследований (ОАК, ОАМ, оптоакустическая ремиссия). Из средств республиканского бюджета предусмотрено финансирование в размере 16,4 млрд тенге на приобретение 24 позиций лекарственных средств для лечения детей с девятью редкими заболеваниями, в том числе со спинальной мышечной атрофией и эпилепсией.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Демография Общество Ажар Гиният
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау