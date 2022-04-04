Более 13 тысяч заявлений поступило для приема детей в первый класс в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 13 тысяч электронных заявлений поступило для приема детей в 1 класс. При этом 10 тысяч заявок поступило в первый день приема - в минувшую пятницу, еще 3 тысячи - с начала сегодняшнего рабочего дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Для удобства граждан услуга по зачислению детей в школы автоматизирована и осуществляется через веб-портал egov.kz. Прием документов для зачисления детей в 1 классы начался 1 апреля и продлится до 1 августа 2022 года.

«Мы делаем большой акцент на автоматизации всех услуг, которые оказываем гражданам. В электронный формат переведены ЕНТ, олимпиады на всех уровнях. Это дает много преимуществ, и одно из главнейших - прозрачность всех процессов. Мы за максимальную открытость и создание комфортных условий гражданам. Уже в первый день приема документов через портал egov.kz поступило более 10 тысяч электронных заявлений. Такие цифры говорят о том, что цифровые госуслуги МОН РК пользуются популярностью у граждан», - заявил вице-министр образования и науки Айбат Ильясов.

Отметим, что в 1 классы дети принимаются на основании личного заявления родителя либо законного представителя обучающегося. Необходимы также следующие документы: копия свидетельства о рождении ребенка; документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3; документ о состоянии здоровья по форме 063/у и фотографии размером 3х4 в количестве двух штук (порядок приема детей в школу определен в типовых правилах приема на обучение, утвержденных приказом министра образования и науки от 12 октября 2018 года № 564.)