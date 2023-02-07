Более 13 млрд тенге планируется направить для стабилизации цен на «социальный хлеб» в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства продолжит работу по стабилизации цен на «социальный хлеб». Об этом заявил глава ведомства Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Вашему поручению (Премьер-Министра) будет продолжена работа по стабилизации цен на «социальный хлеб». В текущем году, по данным акиматов, годовая потребность в удешевленной пшенице составляет 308 тысяч тонн. С учетом реализационной цены Продкорпорации 135 тысяч тенге, размер субсидии составит 45 тысяч тенге за тонну. Это потребует выделения средств в размере 13,8 млрд тенге», - сказал Ербол Карашукеев.

Соответствующая бюджетная заявка, по словам главы Минсельхоза, внесена в Министерство финансов.

«Указанные меры позволят снабжать мукомольные предприятия регионов пшеницей по фиксированной цене в 90 тысяч тенге и, соответственно, производить хлеб по текущим доступным ценам», - заверил Ербол Карашукеев.

Министр также попросил дать разрешение Продкорпорации при обращении местных исполнительных органов начать реализацию пшеницы с последующим возмещением затрат.



