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    Более 13 млрд тенге планируется направить для стабилизации цен на «социальный хлеб» в РК

    7 Февраля 2023, 11:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства продолжит работу по стабилизации цен на «социальный хлеб». Об этом заявил глава ведомства Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно Вашему поручению (Премьер-Министра) будет продолжена работа по стабилизации цен на «социальный хлеб». В текущем году, по данным акиматов, годовая потребность в удешевленной пшенице составляет 308 тысяч тонн. С учетом реализационной цены Продкорпорации 135 тысяч тенге, размер субсидии составит 45 тысяч тенге за тонну. Это потребует выделения средств в размере 13,8 млрд тенге», - сказал Ербол Карашукеев.

    Соответствующая бюджетная заявка, по словам главы Минсельхоза, внесена в Министерство финансов.

    «Указанные меры позволят снабжать мукомольные предприятия регионов пшеницей по фиксированной цене в 90 тысяч тенге и, соответственно, производить хлеб по текущим доступным ценам», - заверил Ербол Карашукеев.

    Министр также попросил дать разрешение Продкорпорации при обращении местных исполнительных органов начать реализацию пшеницы с последующим возмещением затрат.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Цены и тарифы
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