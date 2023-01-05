Более 1200 автомашин сопроводили в буран акмолинские полицейские

Четыре колонны из более 1200 автомашин сопроводили в буран акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Первые дни нового года выдались непростыми для акмолинских полицейских. На территории области на протяжении нескольких дней наблюдались неблагоприятные погодные условия.

После полудня 4 января из-за большого скопления автомашин сотрудниками батальона и роты патрульной полиции управления местной полицейской службы в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий организовано сопровождение четырех колонн.

Стражи порядка сопроводили около 500 легковых и порядка 70 грузовых автомобилей, следовавших из Щучинска в столицу, еще около 170 легковых и 100 грузовых автомобилей благополучно добрались из Астаны в Щучинск. Колонну из порядка 270 транспортных средств сопроводили полицейские из поселка Жибек-Жолы до станции Анар Карагандинской области.

Около 160 автомашин, в том числе 30 грузовых автомашин, сопроводили сотрудники батальона патрульной полиции от станции Анар до столицы.

В мероприятиях были задействованы 93 сотрудника полиции и 56 единиц патрульного автотранспорта.



