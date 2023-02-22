Более 120 квартир введено в эксплуатацию в Костанайской области с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Костанайская область демонстрирует положительную динамику по социально-экономическому развитию. Об этом сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Костанайской области Гульбарам Мусагазина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что по основным макроэкономическим показателям за январь т.г. в разрезе регионов республики Костанайская область на первом месте. К примеру, в обрабатывающей промышленности отмечается рост более чем на 5,0%. Рост обеспечен, в основном, за счет увеличения производства машиностроения на 21,2%, продуктов питания на 14,5%. В региональном разрезе значительный рост производства обеспечен в Костанайском, Аулиекольском, Сарыкольском районах и городах Костанай и Аркалык», - сказала Гульбарам Мусагазина на заседании акимата области.

Также объем инвестиций по области увеличился, в экономику области привлечено более 35,0 млрд тенге инвестиций, с ростом более чем на 8,0%.

На перспективу сформирован пул из 61 проекта на сумму более 2,8 трлн тенге, с созданием свыше 12,0 тысяч новых рабочих мест. Пул постоянно актуализируется и дополняется.

«Ввиду того, что более 90% инвестиций — это частные инвестиции, надо проводить работу с предприятиями области по вложению инвестиций», - отметила Гульбарам Гизатовна.

В первый месяц текущего года введено в эксплуатацию 77,0 тысяч кв. метров жилья, что на 1,4% больше января прошлого года. Ввели в эксплуатацию 123 квартиры.

Надо отметить, что наибольший объем жилья введен в городах Костанай, Рудный и Костанайском районе. На их долю приходится почти 93% от всего объёма введенного жилья.

Объем выполненных строительных работ вырос на 5,3% и составил почти 3 млрд тенге.

«От нас требуется слаженная работа и эффективная координация во всех отраслях экономики», - добавила спикер.