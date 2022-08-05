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    • Более 120 должников по алиментам регулярно делают спортивные ставки - прокуратура ЗКО

    5 Августа 2022 13:10

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Западно-Казахстанской области достигнута договоренность с банками - эмитентами 29 систем электронных денег по аресту средств должников по алиментам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Анализ прокуроров свидетельствует, что при распаде семьи добросовестно выплачивают алименты лишь половина отцов и матерей, 2/3 платят их от случая к случаю, а 10% - не платят их совсем.

    Многие должники - безработные. Однако все же большая часть - это люди, которые имеют доход и неофициальные заработки, однако скрывают их и сознательно избегают выплат.

    Сейчас во всех сферах люди переходят на безналичный расчет. И именно на карты поступают практически все официальные и неофициальные доходы.

    «Проведенными проверками прокурорами установлено 127 должников регулярно ставящие ставки на спортивные мероприятия в букмекерской конторе. К примеру, у Мухамбетжанова Р. с долгом в 200 тыс. тенге на счету в букмекерской конторе находилось 2 млн тенге. Должник с 2019 года попеременно оплачивал минимальные алименты. Полученные выигрыши на сумму более чем в 5 млн тенге выводил через «Qiwi кошелек» на платежную карту своих знакомых, распоряжаясь ими по своему усмотрению», - проинформировали в областной прокуратуре.

    Неофициальные заработки установлены также у 82 должников, занимающихся извозом посредством приложения «InDriver».

    «Путем наложения ареста на расчетные счета и выставлением инкассовых распоряжений удалось взыскать задолженность по алиментам у 30 должников на общую сумму 1,5 млн тенге, которые перечислены взыскателям в счет погашения задолженности по алиментам.

    По фактам неисполнения судебных актов о взыскании алиментов по ст.669 КоАП привлечено 11 должников к административной ответственности с назначением взыскания в виде штрафа и ареста до 5 суток», сообщили в ведомстве.

    Работа по выявлению и установлению скрытых доходов продолжается.


    #Западно-Казахстанская область #Общество
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