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    Более 120 человек обратились за легализацией авто в СКО

    23 Января 2023, 19:48

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в первый день легализации автомобилей в СпецЦОН обратились 124 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», из общего числа обратившихся 20 получили положительный результат. 13 уже оформили номера.

    В пресс-службе департамента полиции отметили, что ажиотажа в первый день не было. Заранее стражи порядка проводили активную разъяснительную работу, в том числе через социальные сети.

    «Заявку можно подать в любом ЦОНе или через e-gov. На сайте «электронного правительства» можно сразу забронировать очередь на проверку в боксе. Там криминалисты сверяют агрегатные номера с данными в техпаспорте, проверяют автомобиль по криминальным учетам. Если машина соответствует требованиям - снята с учета за рубежом, прошла таможенную очистку и так далее – человек становится законным владельцем зарегистрированного в Казахстане транспорта», - прокомментировал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

    В регионе – более семи тысяч автомобилей на иностранном учете. Из них почти 90 % — на российском.


    Фото: пресс-службы департамента полиции СКО

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Легализация. Приватизация Общество ЦОН
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