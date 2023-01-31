Более 12 тысяч новых рабочих мест создали в Актюбинской области по ДКБ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – При реализации проектов программы «Дорожная карта бизнеса» в Актюбинской области с 2010 года было создано более 12 тысяч новых рабочих мест, сохранено свыше 43 тысяч рабочих мест. Об этом в ходе совещания в акимате рассказал руководитель управления предпринимательства Нурхан Тлеумуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления предпринимательства Нурхана Тлеумуратова, второй год подряд Актюбинская область лидирует в разрезе регионов по количеству получивших господдержку предпринимателей по программе «Дорожная карта бизнеса». В 2022 году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на эти цели было выделено 11,8 млрд тенге, поддержано 4549 проектов.

«Всего за 12 лет ДКБ в регионе охвачено более 12 тысяч проектов. Сегодня они создают большой мультипликативный эффект на рост экономики и занятости: с 2010 года создано 12,2 тысячи новых рабочих мест, сохранено свыше 43 тысяч рабочих мест, объем выпущенной продукции составил 2,5 трлн тенге, поступивших налогов - 159,1 млрд тенге», - сказал Н. Тлеумуратов.

В целях эффективной реализации бизнес-инициатив Ералы Тугжанов поручил проводить разъяснительную работу по государственным программам во всех районах и городе Актобе. На 2023 год поставлена задача по увеличению количества зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса до 100 тысяч единиц или на 10,4%.

«Качественная разъяснительная работа даст соответствующий результат в виде роста количества участников госпрограмм, сокращения численности безработных. Результаты нашей области по развитию предпринимательства хорошие, но нельзя довольствоваться достигнутым. Наша цель - полное искоренение безработицы», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Кроме того, в целях снижения уровня безработицы в сельской местности глава региона поручил допускать к участию в проекте «Ауыл аманаты» жителей населенных пунктов, не вошедших в первый этап проекта.





Фото: пресс-служба акима области



