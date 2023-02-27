Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Более 12 млн казахстанцев могут проголосовать на внеочередных выборах депутатов

    27 Февраля 2023, 10:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основываясь на список избирателей, предоставленных в качестве акта избирательным комиссиям отмечаем, что в список избирателей вошло 12 млн 32 тысячи 550 человек», - сказал Нурлан Абдиров на заседании Центральной избирательной комиссии.

    Ранее сообщалось, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоятся 19 марта 2023 года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Выборы ЦИК Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Начался день тишины перед выборами депутатов Мажилиса и маслихатов
    Алматинцы смогут проголосовать на 602 избирательных участках
    О проводимой в преддверии выборов операции «Правопорядок» сообщили в МВД РК
    Две трети жителей Жамбылской области могут принять участие в выборах
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров