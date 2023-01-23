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    Более 113 млн тонн угля добыто в Казахстане в 2022 году

    23 Января 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК заслушали представителей угледобывающих компаний страны, подведены итоги работы предприятий за прошлый год, а также задачи на 2023 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    По словам руководителя управления угольной промышленности МИИР РК Жаната Игисинова, в прошлом году угледобывающими компаниями добыто 113,9 млн тонн твердого топлива. По сравнению с 2021 годом прирост составил 1, 9 %.

    «По итогам 2022 года экспорт угля составил 32,5 млн тонн. На коммунально-бытовые нужды и для населения отгружено 11,03 млн тонн, на энергетические комплексы 64,4 млн тонн, а также на промышленные предприятия отправлено 5,97 млн тонн угля», - отметил Жанат Игисинов.

    МИИР РК на основе данных местных исполнительных органов сформировал План потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населения на 2022-2023 годы. Согласно данному плану, объем потребления составляет 9 млн тонн угля, из них для коммунального быта – 2,2 млн тонн, для населения – 6,8 млн тонн.

    По состоянию на 23 января текущего года в регионы доставлено 7,6 млн тонн, что равна 84,1 % обеспеченности от потребности.

    «Для достижения целей отопительного сезона и во избежание дефицита твердого топлива в период отопительного сезона ведомством был принят приказ на ограничение вывоза угля автомобильным транспортом в период отопительного сезона с 30 сентября 2022 года на 6 месяцев», - сказал Ж. Игисинов.

    В прошлом году МИИР РК совместно с банками второго уровня начата работа по организации продажи социального угля через мобильные приложения финансовых и торговых организаций. В настоящее время реализацию угля через данное приложение производят 17 региональных операторов в девяти регионах страны.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Энергетика Акимат МИИР РК Отопительный сезон Топливо Уголь
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