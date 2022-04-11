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    Более 11 тысяч заявок по установлению инвалидности рассмотрены заочно

    11 Апреля 2022, 18:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности за первый квартал этого года рассмотрено более 11 тысяч заявок со всех регионов Казахстана. На данный момент к проекту подключены 487 медицинских организаций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Как сообщалось ранее, на VI заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.

    В рамках реализации данного поручения Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с министерствами здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности во всех 17 регионах Казахстана в пилотном режиме запущен проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы.

    Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, а остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.

    В целом, переход на заочное освидетельствование исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым снижает коррупционные риски;

    обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;

    автоматизирует бизнес-процесс оказания государственных услуг по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью;

    устраняет административные и бюрократические барьеры.

    Посредством пилотного проекта в 2022 году планируется довести охват заочным оказанием услуги по установлению инвалидности до 20% лиц с инвалидностью.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минтруда РК Здравоохранение Цифровой Казахстан Общество Нацсовет
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