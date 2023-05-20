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    Более 11 тысяч астанчан занимаются национальными видами спорта

    20 Мая 2023, 12:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном управлении спорта поделились данными о том, сколько жителей столицы увлекаются национальными видами спорта и как лица с ограниченными возможностями вовлекаются в спорт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 2022 года в Астане число занимающихся национальными видами спорта составило 11 128 человек, что, по сравнению с 2021 годом, больше на 91 человек, или на 0,8 %. Доля населения, занимающегося национальными видами спорта от общего числа охваченных физической культурой и спортом составляет 2,2%. Также более 4514 спортсменов с ограниченными возможностями, по сравнению с 2021 годом, наблюдается рост на 1086 человек, или на 24%», - отмечают в управлении спорта Астаны.

    Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, не имеющего противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом, составляет 28%.

    Также, по информации управления, в городе действует одна детско-юношеская спортивная школа для инвалидов. Общий контингент учащихся в школе составляет 404 человека. Из них 70 учащихся числятся в национальной сборной РК по видам спорта.

    В городе функционируют 11 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), где занимаются 9140 спортсменов, в Центре подготовки олимпийского резерва – 193 спортсменов, в дирекции развития спорта по олимпийским видам спорта - 1732 спортсменов и в дирекции развития спорта по неолимпийским видам спорта - 1966 спортсменов.

    В составе национальной сборной РК по видам спорта 1265 спортсменов, из них 772 - по олимпийским и паралимпийским видам, 493 - по неолимпийским и национальным видам спорта.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Спорт
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