Более 11 тыс. налогоплательщиков в Казахстане признали бездействующими

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В случае несвоевременного исполнения налоговых обязательств налогоплательщики могут попасть в список бездействующих. Всего в 2022 году в Республике Казахстан количество налогоплательщиков, признанных бездействующими, составило 11 180, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент государственных доходов по Мангистауской области.

Бездействующими налогоплательщиками являются лица, не представившие за налоговый период по истечении одного года, после установленного Налоговым кодексом срока представления:

1) декларацию по корпоративному подоходному налогу (для юридических лиц), декларацию по индивидуальному подоходному налогу (для индивидуальных предпринимателей);

2) декларацию по налогу на игорный бизнес, по фиксированному налогу при условии, если за три налоговых периода, последующих за указанным налоговым периодом, такая декларация не представлена ни юридическим лицом, ни ИП;

3) упрощенную декларацию при условии, если за два налоговых периода, последующих за указанным налоговым периодом, такая декларация не представлена ни юридическим лицом, ни ИП.

Налогоплательщик может проверить, числится ли он в списках бездействующих лиц на сайте kgd.gov.kz, в меню «Электронные сервисы» в разделе «Поиск неблагонадёжных плательщиков».

Чего опасаться бездействующим налогоплательщикам?

Нахождение в списках бездействующих налогоплательщиков чревато: снятием с учета по НДС; сомнением контрагентов в деятельности компании; невозможностью открытия счета в банках и оформления/получения кредитов.

Если попали в список неблагонадежных плательщиков

В случае, если налогоплательщик оказался в этом списке, то ему необходимо:

1) исполнить налоговые обязательства по представлению налоговой отчетности и уплате исчисленных налогов;

2) явиться в управление государственных доходов по месту нахождения для составления административного материала по статье 272 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Общий срок для исключения из списка неблагонадежных - не позднее 5 рабочих дней. По истечению 5 дней, можно проверить исключение из сайта в разделе «Поиск неблагонадежных плательщиков».



