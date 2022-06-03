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    Более 11 тыс. казахстанцев проголосуют на референдуме за рубежом

    3 Июня 2022, 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На референдуме проголосуют более 11 тыс. казахстанцев за рубежом. Об этом заявил Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Жалгас Адилбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством иностранных дел РК создано 65 участковых комиссий референдума в 52 иностранных государствах. Все 325 членов комиссий прошли дистанционное обучение, специальное тестирование по правовым основам республиканского референдума и программе организации работы комиссий референдума. На основе предварительного списка граждан Казахстана, находящихся за рубежом с правом активного голосования, количество наших избирателей составляет около 11 350 человек», - сказал он на заседании Центральной избирательной комиссии.

    Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что министерство поддерживает связь со всеми участками за рубежом.

    «В связи с ситуацией в Гонконге, Шанхае, мы доставили бюллетени курьерской службой DHL. В Туркменистан доставили через консула в городе Туркменбаши, который возвращается из отпуска. На оставшиеся 61 участок наши сотрудники отправились в командировку и доставили дипломатическим курьером. 55 участков получили необходимые материалы. На остальные участки бюллетени сегодня будут доставлены полностью», - заверил Жалгас Адилбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Конституция Реформы Токаева ЦИК Новый Казахстан Референдум
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