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    Более 11 млн казахстанцев включены в списки для голосования на референдуме

    17 Мая 2022, 13:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для проведения референдума задействовано более 10 тыс. участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день задействовано 10 013 участков референдума. По состоянию на 15 мая текущего года, в список граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, включено 11 722 536 человек», - сказал председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров на заседании ЦИК.

    Он подчеркнул, что местным исполнительным органам необходимо держать на контроле вопросы готовности участков ко дню голосования, в том числе по обеспечению условий для граждан с особыми потребностями.

    «Необходимо дополнительно проработать вопросы с инвотакси, возможности привлечения сурдопереводчиков, другие необходимые меры для удобства граждан с инвалидностью», - отметил спикер.

    «Я еще раз обращаюсь к вам с призывом убедиться, что вы есть в этих списках. С 20 мая 2022 года на своем участке вам будет предоставлена возможность проверить данные о себе, списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме. При необходимости внесения каких-либо изменений вы сразу сможете обратиться с заявлением в участковую комиссию референдума. Ваше заявление будет рассмотрено в тот же день», - заключил Н. Абдиров.

    Согласно Указу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева республиканский референдум пройдет 5 июня.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Конституция Общество Политика ЦИК Референдум
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