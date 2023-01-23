Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.55 eur/kzt 500.85

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.2
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Более 11 млн казахстанцев включены в реестр избирателей на предстоящие выборы

    23 Января 2023, 16:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на первое января 2023 года нами собран реестр избирателей, в него включено 11 970 406 человек. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании Центризберкома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Принято два постановления Центральной избирательной комиссии по которым происходит сверка и отработка списков избирателей. По состоянию на первое января и первое июля ЦИК составляет реестр избирателей. В него включаются граждане, обладающие активным избирательным правом по месту постоянной регистрации», - сказал Константин Петров.

    Представитель ЦИК пояснил, что по каждой избирательной компании составляется свой отдельный список избирателей на основе постоянной регистрации граждан и возможности ими подачи заявления о включении в список избирателей на том участке, на котором они хотят проголосовать.

    «По состоянию на первое января 2023 года нами собран реестр избирателей, в него включено 11 970 406 избирателей, предварительно которые распределены по участкам постоянного проживания. Наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено по Туркестанской области, наименьшее 138 277 по Улытауской области», - сообщил Константин Петров.

    Он также добавил, что эту работы проводят местные исполнительные органы на основе государственной базы данных.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Акимат Выборы Общество ЦИК Выборы в Мажилис-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    Центризбирком выступил с обращением к избирателям
    Какие меры предпримут для недопущения дублирования избирателей в списках – ЦИК РК
    Какие санитарные нормы рекомендуется соблюдать в выборных мероприятиях
    Международное сообщество ожидает прозрачных выборов - американские эксперты
    Популярное
    1 Казахстан получил второго финалиста ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    2 Казахстанцы завоевали 11 медалей на Универсиаде-2023
    3 Легализация иностранных авто стартовала в Казахстане
    4 Какой будет погода в Казахстане в феврале
    5 Стали известны соперницы казахстанок в финале ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    Новости партнеров