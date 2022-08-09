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    • Более 11 лет проведет в тюрьме наркоделец в СКО

    9 Августа 2022 16:13

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителя Северо-Казахстанской области осудили на 11,5 лет лишения свободы за сбыт 2 кг гашиша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 35-летний мужчина уже был ранее неоднократно судим за имущественные преступления. В сентябре прошлого года его задержали возле торгового дома «Тайга» во время сбыта 2 кг гашиша. Для этого вида наркотиков особо крупный размер начинается от 200 граммов.

    Суд учел, что реализацией опасных веществ петропавловец занялся, находясь под ограничением свободы. Ближайшие 11,5 лет он проведет в учреждении максимальной безопасности.

    Всего с начала года в области зарегистрировали 46 фактов сбыта наркотиков, из них 27 особо тяжких. За сбыт осудили 22 человека. Из незаконного оборота изъяли свыше 300 кг наркотиков.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Борьба с преступностью #Борьба с наркотиками
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