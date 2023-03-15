Более 1000 мероприятий пройдут в Наурыз мейрамы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Наурыз мейрамы акмолинцы смогут посетить различные фестивали, конкурсы, вечера, мастер-классы, выездные концертные программы, спортивные соревнования, акции и другие мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

По информации руководителя ведомства Алмаса Алина, на центральной площади Кокшетау планируется организация массовых народных гуляний, ярмарок, выставок, праздничных концертов.

«Молодежным ресурсным центром предусмотрены проведение конкурса «Қымыз ұсыну», выставки национальных блюд «Бауырсақ шоу» и конкурса «Домбыра алаңы». Педагогическим отрядом «Думан» будет организовано праздничное «Наурыз такси», - сообщил Алмас Алин.

Кроме того, запланированы мероприятия в районах и городах области. В Косшы пройдут городской конкурс среди собак породы тазы, районный конкурс «Әулеттің ұйтқысы – ене мен келін». В Целиноградском и Егиндикольском районах пройдут конкурсы «Байге» и «Кокпар», а в Жаксынском и Астраханском районах - конкурсы «Көктем аруы».

Как отметила руководитель областного управления культуры Айгуль Сабитова, в праздничную декаду с 14 по 24 марта запланированы масштабные проекты – встреча с мастерами декоративно-прикладного искусства, организация национальных игр, передвижные концертные программы «Көктем шуағы», конкурс художников «Наурыз нақыштары», интеллектуальный конкурс «Ғылым – теңіз, білім - қайық», городской конкурс «Дәстүрім асыл қазынам», челендж национальной одежды «Ұлттық киім – ұлт мәдениеті» и другие.

«21 марта жители и гости города Кокшетау будут приглашены на масштабное театрализованное представление с участием лучших творческих коллективов, танцевальных ансамблей и артистов театра на Абылай-хана. Также впервые в рамках празднования Наурыза пройдут выставки кочевой культуры и ремесленные ярмарки с участием более 100 ремесленников. В этот же день на автобусных маршрутах №№ 1 и 3 пройдет викторина на знание праздника Наурыза и традиций казахского народа», - добавила Айгуль Сабитова.

Кроме того, для жителей кокшетауских микрорайонов Жайлау, Сарыарка, Бірлік, Автогородок запланированы выездные концертные программы «Наурыз мейрамы – Ұлы даланың ұлағаты».

К слову, в регионе в преддверии Наурыз мейрамы пройдут более 1000 разноформатных мероприятий в обновленном формате.



