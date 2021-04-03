Более 100 тысяч саженцев высадят в этом году в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Весенние посадки новых саженцев в Павлодарской области начнутся уже в третьей декаде апреля. Во время заседания экологического совета глава региона отметил, что планы по озеленению населенных пунктов должны быть выполнены полностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима области.

Как сообщил руководитель управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Кадылжан Сатиев, в ближайшие пять лет силами акиматов городов и районов планируется высадить более 420 тысяч деревьев. В 2021 году речь идет о более чем 102 тысячах саженцев. В Павлодаре, Экибастузе и Аксу участки под высадку уже определены. В каждом городе также предусмотрены площадки, озеленить которые сможет любой желающий. В Павлодаре это отрезок набережной от «Гусиного перелета» до железнодорожного моста, в Экибастузе – парк «Шахтер», а в Аксу – скверы в микрорайонах №14 и №15.

«На этих участках будет установлен стенд со схемой посадки деревьев, контакты и прайс-листы частных лесопитомников, - отметил Кадылжан Сатиев. - Уже в этом месяце подготовят лунки под посадку. При желании горожане смогут указать на табличке рядом с посаженным деревом свое имя. При этом люди сами будут ухаживать за своими деревьями, чтобы, тем самым, внести свой вклад в озеленение региона».

Что касается озеленения санитарно-защитных зон, то в этом году за счет крупных предприятий Павлодарской области планируется посадить более 23 тысяч саженцев. Для сравнения: в 2019 году промышленники высадили 6,5 тысячи деревьев, а в 2020 году – 15 тысяч. Глава региона А. Скаков потребовал изучить недропользовательские контракты предприятий в части их обязательств по озеленению.

«Нужно пересмотреть, соответствует ли нормативам то количество деревьев, которые планируется высадить в санитарно-защитных зонах, - заявил он. - Каждой компании нужно выставить уведомление о соблюдении требований по озеленению, и они должны быть выполнены в обязательном порядке».

В ходе заседания, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, члены экологического совета в очередной раз подняли вопрос сноса уже имеющегося зеленого фонда. Глава объединения «Эком» Светлана Могилюк обратила внимание на ситуацию во дворе павлодарского дома №81 по улице Торайгырова, где в частном порядке было решено снести несколько деревьев. Как оказалось, почти 25 лет назад этот участок под небольшим сквером передали в частные руки, и теперь владелец решил его застроить. Сейчас городские власти ведут переговоры с инициатором проекта, чтобы сохранить зеленые насаждения. Аким области поручил избегать таких ситуаций в будущем.

«Есть такое понятие как «квартальная застройка», - подчеркнул он. - Оно предполагает четкое разделение между индивидуальным пространством и общественным. Так вот на общественных пространствах любого рода строительство должно быть максимально ограничено. Если необходимо принять изменения правил благоустройства, то это нужно делать. Это работа на будущее. А прямо сейчас нужно провести ревизию всех городских дворов, на территории которых получено разрешение для строительства, и обсудить с населением каждый отдельный случай, не дожидаясь новых конфликтов между жителями города и предпринимателями».

Другой эксперт – биолог Татьяна Пономарева – высказалась об еще одной проблеме, с которой сталкиваются многие павлодарцы.

«Нельзя упускать вопрос аварийных деревьев во дворах, - отметила она. - Зимой мне приходилось участвовать в судах по случаям, в которых деревья падали на машины, и только чудом никто не пострадал. Наступила весна, и сейчас, когда распустится листва, у нас могут появиться новые сложности. Поэтому нужно сносить аварийные деревья. База данных по таким насаждениям есть в городских отделах жилищно-коммунального хозяйства».

Подводя итоги рабочей встречи, Абылкаир Скаков поручил руководителям на местах полностью выполнить возложенные на них обязательства по озеленению населенных пунктов и санитарно-защитных зон. Все замечания, высказанные членами экологического совета, пообещали учесть.

«Посадку деревьев нужно проводить не формально, а вдумчиво, - заявил аким области. - По всем работам, в том числе по уходу и поливу зеленых насаждений, должна быть единая техническая спецификация, чтобы мы могли обязывать потенциальных поставщиков строго соблюдать требования, которые мы вырабатываем в рамках экологического совета. Сегодня же нужно приступать к практической реализации программы по озеленению. Оценку этой работе даст население нашего региона».

Абылкаир Скаков напомнил, что работа экологического совета должна вестись ежедневно, а не от заседания к заседанию. Только в случае улучшения взаимодействия между госаппаратом и общественностью можно будет кардинально изменить экологическую ситуацию в Павлодарской области.

Фото Валерия Бугаева



