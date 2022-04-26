Более 100 тысяч человек входит в объединение ветеранов Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Роль старшего поколения в жизни общества обсуждали на встрече областного совета ветеранов с главой региона Нуржаном Нуржигитовым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жамбылское объединение насчитывает в своих рядах более ста тысяч ветеранов, - сообщил председатель областного совета ветеранов Еркинбек Солтыбаев. - Представители старшего поколения принимают активное участие в общественных мероприятиях в регионе, вносят свой вклад в нравственное, духовное воспитание молодежи, делятся с ними своим жизненным опытом и советами».

Аким области Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что молодое поколение должно с уважением относиться к ветеранам.

«Вы внесли и вносите весомый вклад в развитие независимого Казахстана, сохранение единства и стабильности в обществе, в исполнение поручений Главы государства, патриотическое воспитание молодежи», - сказал глава региона.

В ходе встречи затронули и вопрос подготовки к празднованию 77-летней годовщины Дня Победы.

По данным управления внутренних дел акимата Жамбылской области, в настоящее время в области проживают 26 ветеранов Великой Отечественной войны. Им будет оказана социальная поддержка со стороны государства в преддверии Дня Победы.

Глава региона также рассказал о работе, проводимой в области, и о дальнейших планах.

«Главная цель - повышение доходов населения, эффективное использование возможностей государственных программ, проведение разъяснительных мероприятий среди населения, привлечение инвестиций, усиление работы сельских акимов, создание новых рабочих мест, стабилизация цен на социально значимые товары», - подчеркнул он.

Ветераны подняли ряд важных вопросов по организации оздоровительного отдыха, воспитанию подрастающего поколения, обеспечению стабильности в обществе.

Глава региона Нуржан Нуржигитов, отвечая на вопросы, отметил, что все предложения, поднятые в ходе встречи, будут учтены и выразил уверенность в том, что ветераны и в дальнейшем будут поддерживать все государственные инициативы и проекты, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.



