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    Более 100 тысяч человек входит в объединение ветеранов Жамбылской области

    26 Апреля 2022, 15:40

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Роль старшего поколения в жизни общества обсуждали на встрече областного совета ветеранов с главой региона Нуржаном Нуржигитовым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жамбылское объединение насчитывает в своих рядах более ста тысяч ветеранов, - сообщил председатель областного совета ветеранов Еркинбек Солтыбаев. - Представители старшего поколения принимают активное участие в общественных мероприятиях в регионе, вносят свой вклад в нравственное, духовное воспитание молодежи, делятся с ними своим жизненным опытом и советами».

    Аким области Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что молодое поколение должно с уважением относиться к ветеранам.

    «Вы внесли и вносите весомый вклад в развитие независимого Казахстана, сохранение единства и стабильности в обществе, в исполнение поручений Главы государства, патриотическое воспитание молодежи», - сказал глава региона.

    В ходе встречи затронули и вопрос подготовки к празднованию 77-летней годовщины Дня Победы.

    По данным управления внутренних дел акимата Жамбылской области, в настоящее время в области проживают 26 ветеранов Великой Отечественной войны. Им будет оказана социальная поддержка со стороны государства в преддверии Дня Победы.

    Глава региона также рассказал о работе, проводимой в области, и о дальнейших планах.

    «Главная цель - повышение доходов населения, эффективное использование возможностей государственных программ, проведение разъяснительных мероприятий среди населения, привлечение инвестиций, усиление работы сельских акимов, создание новых рабочих мест, стабилизация цен на социально значимые товары», - подчеркнул он.

    Ветераны подняли ряд важных вопросов по организации оздоровительного отдыха, воспитанию подрастающего поколения, обеспечению стабильности в обществе.

    Глава региона Нуржан Нуржигитов, отвечая на вопросы, отметил, что все предложения, поднятые в ходе встречи, будут учтены и выразил уверенность в том, что ветераны и в дальнейшем будут поддерживать все государственные инициативы и проекты, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Регионы Общество
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